Le classement U.S. News and World Report est sorti. Notons que 6 des 10 premières universités (ou 11 des 20 premières) qui enseignent les sciences de l’informatique “computer sciences” et forment le Top 10 de ce classement sont bien évidemment américaines.

Pour subjectif et soumis à controverse qu’il soit, un tel classement reste malgré tout un instantané du savoir et une référence de la crème des meilleurs. Surtout qu’à sa lecture, il semble difficile de le contredire.

Le classement :

Massachusetts Institute of Technology (MIT, Boston, USA) Stanford University (No 2, Silicon Valley, USA) Carnegie Mellon University (CMU, Pittsburg, USA) University of California Berkeley (UCB, Californie, USA) Harvard University (Cambridge, Massachusetts, USA) University of Oxford (Grande-Bretagne) University of Cambridge (Grande-Bretagne) Eidgenössische Technische Hochschule (ETH Zurich, Ecole Polytechnique Fédérale, Suisse) National University of Singapore (NUS, Singapour) Princeton University (USA) University of Tokyo (Japon) University of California Los Angeles (UCLA, USA) Hong Kong University of Science and Technology (HKUST, Chine) Cornell University (Ithaca, USA) University of Toronto (Toronto, Canada) Columbia University (New York, USA) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Suisse) Imperial College London (Grande-Bretagne) University of Washington (USA) University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC, USA)

Et la France ?

Notre seul regret, hélas sans surprise, porte sur l’absence d’universités françaises dans le classement.

Jusqu’au fond de ce dernier, qui s’interrompe à la 48e place, elles brillent par leur absence, alors que l’Allemagne avec la Technische Universität München (TUM), ou encore l’Australie et la Corée du Nord y figurent !

Même si à y regarder de plus près, dans le domaine informatique, les organismes de formation des ingénieurs les plus prisés en France ne sont pas toujours les universités…

Crédit photo : © Prochasson Frederic – Shutterstock

