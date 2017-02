LG présente ses montres Android Wear 2.0, dont un modèle 4G

Google a récemment lancé son nouvel OS pour montres connectées, Android Wear 2.0. Le premier constructeur à dégainer des offres équipées de ce système d’exploitation est le Coréen LG.

Ce dernier lance ainsi dès aujourd’hui deux smartwatches sur le marché américain : la Watch Sport et la Watch Style. Les fonctionnalités avancées d’Android Wear 2.0 sont supportées, comme l’assistant Google, Android Pay ou encore Smart Reply.

La LG Watch Style est une montre qui se veut discrète et compacte. Une certification IP67 garantit un niveau de protection correct contre les poussières et intempéries. Cette montre s’appuie sur un processeur Snapdragon Wear 2100 de Qualcomm. Une puce comprenant quatre cœurs ARM Cortex-A7 cadencés à 1,2 GHz. Elle est épaulée par 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage Flash. L’écran est un modèle rond de 30 mm, pour une résolution de 360 x 360 points. Enfin, la connectivité comprend WiFi et Bluetooth.

Une première montre 4G

Plus imposante, la LG Watch Sport est certifiée IP68 et comprend un capteur pouls. De quoi exploiter de façon optimale les fonctionnalités de l’application Google Fit. Le processeur est inchangé, mais la mémoire vive passe à 768 Mo. La batterie est également plus solide : 430 mAh, contre 240 mAh pour la Watch Style. Autre point positif, un écran plus grand : 35 mm de diamètre pour une résolution de 480 x 480 points. Enfin, la connectivité 4G est directement intégrée à cette montre, qui devrait ainsi se montrer très autonome.

À lire aussi :

Android Wear 2.0 attendu pour début février

Apple relégué en 4e place du marché du wearable computing

Google va lancer deux smartwatches Android Wear 2.0 en 2017