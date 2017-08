L’IA au firmament des tendances technologiques selon Gartner

Pour esquisser la rentrée, Gartner vient de synthétiser les vagues technologiques « émergentes » à ne pas rater. Sans hésitation, l’intelligence artificielle se distingue.

Le cabinet d’études multisectorielles américain peaufine son analyse dans le cadre de son rapport réactualisé « Hype Cycle for Emerging Technologies 2017 ».

Sur les 2000 technologies scrutées, il souligne trois « méga-tendances » portant sur la nouvelle économie qui impacteront le business sur la période 2017-2027 : la puissance de l’intelligence artificielle, l’essor des « expériences immersives transparentes » et la généralisation des « plateformes numériques ».

Autant de signaux susceptibles d’avoir un impact sur les activités des entreprises, suggère Mike J. Walker, Directeur de recherche chez Gartner.

Incontestablement, l’intelligence artificielle se démarque. Gartner considère que les progrès réalisés dans ce spectre des technologies (en particulier l’apprentissage automatique ou machine learning, les réseaux neuronaux ou deep learning) vont provoquer des bouleversements dans l’économie.

Gartner englobe dans un paquet commun des percées associées comme la conduite autonome, les systèmes cognitifs comme Watson du côté d’IBM, l’exploitation des drones à des fins commerciales, les interfaces utilisateurs aux fonctions conversationnelles (chatbot), l’exploitation des métadonnées dans la gestion des actifs immatériels (Enterprise Taxonomy and Ontology Management), mais aussi les évolution « Smart » (« intelligence et automatisation des tâches ») associées aux composants pour l’Internet des objets, la robotique et les nouveaux environnements de travail.

Impression 4D, Blokchain, SDN…

Dans la catégorie des expériences immersives, Gartner intègre le rapprochement entre les personnes, le business et les objets. Le cabinet d’études intègre l’impression 4D, la réalité augmentée et virtuelle, la domotique, les interfaces cerveau-ordinateur, « l’homme augmentée » à la limite du transhumanisme ou les nanotechnologies.

Quant au segment « fourre-tout » des plateformes numériques, on trouve le bouquet des autres technos qui vont marquer les esprits. Pêle-mêle, on trouve la 5G, la Blockchain, l’Internet des objets, l’informatique quantique, les réseaux virtualisés (SDN)…, explique ITespresso.

Un graphique illustre la nouvelle courbe du cycle de « hype technologique » perçue par Gartner. Une vue qui est encore susceptible d’évoluer dans le courant de l’année au regard de l’effervescence dans les nouvelles technologies et l’accélération des cycles d’innovation.

