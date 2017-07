L’iPhone 8 débloqué par la reconnaissance faciale

A 2 mois de la probable présentation de la dixième génération de son smartphone phare, les rumeurs sur l’iPhone 8 s’amplifient. La dernière en date est à mettre au crédit de Ming-Chi Kuo de KGI Securities. Cet analyste est réputé pour avoir de bonnes informations concernant l’environnement Apple.

Selon lui, la firme de Cupertino devrait décliner son prochain iPhone en trois versions ; iPhone 7S, 7S plus et un iPhone 8 avec un écran OLED de 5,8 pouces. Sur ce dernier, Ming-Chi Kuo prévoit comme beaucoup d’autres, la disparition du bouton home. L’originalité viendrait de l’absence également du TouchID. Le lecteur d’empreintes digitales a été intégré à l’iPhone en 2013 pour déverrouiller le smartphone et réaliser des achats. Plusieurs rumeurs ont fait état d’une intégration du TouchID sous l’écran de l’iPhone, mais les difficultés techniques empêchent sa réalisation. Ecartée l’idée aussi de déporter ce capteur sur la façade arrière.

Capteur 3D pour la reconnaissance faciale

Pour l’analyste, l’option choisie par Apple devrait être la détection 3D pour la reconnaissance faciale. Une prévision soutenue par des sources citées par Bloomberg, indiquant qu’Apple teste actuellement un système de sécurité amélioré qui permettra aux utilisateurs d’iPhone 8 de débloquer leur appareil, d’approuver les achats Apple Pay et de lancer des applications sécurisées en scrutant leur visage. Le capteur 3D sera intégré dans la caméra frontale.

Ce procédé biométrique évoque le Samsung Galaxy S8 et la reconnaissance de l’iris. Une technique qui a montré ses limites. En effet des hackers ont réussi à berner le capteur avec une simple photo. Pour Apple, la technologie utilisée promet d’être plus sécurisée, en s’appuyant sur la perception de profondeur en 3D. Elle ne pourra donc logiquement pas être abusée par une photo.

Parmi les autres prévisions de Ming Chi Kuo, l’iPhone 8 devrait disposer d’un écran bord à bord. Apple ne peut pas rester en dehors de la tendance du moment. L’analyste souligne que « l’iPhone devrait avoir le meilleur ratio écran-corps qu’aucun autre terminal dans le monde ».

Photo credit: spieri_sf via Visualhunt.com / CC BY-NC-ND