WWDC 2017 : les MacBook 2017 d’Apple sont arrivés

Les rumeurs les plus diverses avaient circulé concernant les annonces d’Apple pour la WWDC 2107. Bonne nouvelle, la plupart se sont révélées exactes. La firme de Cupertino a ainsi fait une foule d’annonces.

La gamme MacBook et MacBook Pro a droit à un intéressant refresh. Le MacBook adopte des processeurs Intel Core m3, i5 et i7 « Kaby Lake », permettant ainsi de proposer 20 % de performances supplémentaires. Il pourra être configuré avec un Core i7 bicœur cadencé à 1,4 GHz, 3,6 GHz en pointe. La capacité mémoire maximale est pour sa part doublée, à 16 Go. Enfin le SSD PCI Express sera 50 % plus rapide que précédemment. Prix de base, 1499 euros TTC.

Ceux disposant d’un budget plus limité pourront se pencher sur le nouveau MacBook Air 13 pouces, proposant une puce Core i5 bicœur à 1,8/2,9 GHz (un Core i7 2,3/3,2 GHz est accessible en option). 8 Go de RAM et un SSD de 128/256/512 Go sont proposés. Le MacBook Air 13 pouces démarre à 1099 euros TTC.

MacBook Pro : toujours 16 Go de RAM maximum

Enfin, les MacBook Pro de 13 et 15 pouces sont eux aussi renouvelés. Ils adoptent pour l’occasion des puces Intel Core « Kaby Lake », mais restent limités à un maximum de 16 Go de RAM. Dommage. Avec un prix de base de 1499 euros TTC en version 13 pouces, le MacBook Pro devient plus accessible.

Le MacBook Pro 15 pouces est pour sa part toujours aussi onéreux. Mais il pourra adopter un processeur Intel Core i7 quadricœur à 3,1/4,1 GHz, ainsi qu’une solution graphique AMD Radeon Pro 560 pourvue de 4 Go de RAM.

