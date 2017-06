macOS High Sierra accessible en bêta publique

Avec quelques jours de retard, macOS 10.13 High Sierra est maintenant accessible en bêta publique. Il n’est donc plus nécessaire de disposer d’un compte développeur pour essayer la future version du système d’exploitation desktop d’Apple.

Une simple inscription sur le « programme de logiciels bêta d’Apple » (accessible ici) permettra d’accéder à cette offre. Mais aussi aux moutures bêta d’iOS 11 et de tvOS 11. « Lorsque votre appareil est inscrit au programme de logiciels bêta d’Apple, vous recevez automatiquement de nouvelles versions bêta publiques depuis Mise à jour logicielle sous iOS, le Mac App Store ou Mise à jour logicielle sous tvOS. Vous pouvez, à tout moment, désinscrire votre appareil pour qu’il ne reçoive plus ces mises à jour, » précise Apple. Veillez toutefois bien à sauvegarder les données de votre appareil au préalable, afin de pouvoir éventuellement revenir en arrière par la suite.

APFS, H.265 et Metal 2 en invités d’honneur

De nombreuses applications ont été mises à jour par Apple dans son nouvel OS : Mail, Notes, Photos, Safari, Siri, Spotlight, etc. Mais le plus gros des nouveautés se trouve sous le capot. Avec tout d’abord l’arrivée du système de fichiers APFS. Mais aussi celle de l’API pour GPU Metal 2 (avec support des GPU externes) et l’adoption du format de compression vidéo H.265.

