macOS 10.13 High Sierra, iOS 11, watchOS 4 : les nouveaux OS d’Apple

La WWDC 2017 d’Apple a été riche en annonces de produits. Mais il s’agit avant tout d’une conférence dédiée aux développeurs. Lesquels ne seront pas déçus puisque trois nouveaux OS ont été annoncés : iOS 11, macOS 10.13 « High Sierra » et watchOS 4.

Annoncé pour cet automne, macOS High Sierra promet d’apporter son lot de nouveautés. « Au cœur du système, de nouvelles technologies rendent votre Mac plus fiable, plus performant et plus réactif, tout en posant les bases de futures innovations », explique la firme sur son site.

Au programme, le nouveau système de fichier APFS d’Apple. Mais aussi le support des vidéos encodées en H.265 (HEVC). Et l’arrivée de Metal 2, qui permettra de mieux exploiter la puissance des GPU, et d’aborder de nouveaux domaines : réalité virtuelle et Machine Learning. À noter, la possibilité d’exploiter un processeur graphique externe, connecté en Thunderbolt 3 et des casques de réalité virtuelle. Un GPU Radeon RX 580 8 Go en Thunderbolt 3 est d’ailleurs proposé par Apple aux développeurs à 599 dollars.

Le navigateur web Safari propose pour sa part de bloquer le lancement automatique des vidéos et de mettre un frein au traçage de vos sessions de surf.

iOS 11 et watchOS 4

Les nouveautés d’iOS 11 sont aussi dévoilées. Le rapprochement avec macOS est évident. Lesapplications Dock, pour accéder aux applications et fichiers communs, et Files, pour gérer ses fichiers, permettront ainsi de rapprocher les iPad des MacBook. Réalité augmentée et Machine Learning seront également au cœur de cet OS. Enfin, l’App Store d’Apple sera refondu à l’occasion de la sortie d’iOS 11.

watchOS 4 propose quelques raffinements intéressants, comme la possibilité d’effectuer des transferts d’argent entre personne via Apple Pay. Siri se veut également plus efficace. Ce système d’exploitation, limité par le format propre aux smartwatches, reste toutefois le moins fourni en fonctionnalités – et en nouveautés – des OS d’Apple.

