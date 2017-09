Les ventes de serveurs à l’échelle mondiale ont connu une embellie notable au deuxième trimestre 2017 après plusieurs trimestres successifs de ralentissements.

Le marché était dans l’attente des processeurs Skylake (pourtant présentés en 2015 par Intel), explique IDC.

Résultat, le chiffre d’affaires des constructeurs de serveur a bondi de 6,3% au deuxième trimestre comparé à celui de 2016, pour atteindre 15,7 milliards de dollars.

Une hausse en valeur bien supérieure à celle des volumes : 2,45 millions de machines ont été livrées sur la période, en hausse de 1,9% d’une année sur l’autre.

Un marché tiré par la forte demande des fournisseurs de services Cloud tandis les autres secteurs stagnent, selon le cabinet d’études.

Sous l’angle des configurations, ce sont les serveurs d’entrée et de milieu de gamme qui se portent le mieux. Les premiers génèrent 12,9 milliards de dollars et 1,5 milliard pour les seconds. En hausse annuelle de 8,3% et 19,6% respectivement.

Les systèmes haut de gamme déclinent pour leur part de près de 19% à 1,3 milliard de dollars.

Les grands acteurs du Cloud définissent le marché

« Les grands acteurs du Cloud (Hyperscalers) ont massivement déployé au deuxième trimestre menés par Amazon, qui représentait à lui seul plus de 10% des serveurs expédiées, déclare Kuba Stolarski, Directeur de recherche pour les plates-formes informatiques chez IDC.

« Comme les hyperscalers ont tendance à influencer le marché sur la plupart des mises à jour architecturales, nous nous attendons à ce que le reste du marché se rattrape au cours des prochains trimestres. »

Côté constructeurs, HPE conserve sa première place. Mais pour combien de temps encore ? Combiné aux ventes de H3C Group, depuis mai 2016, le chiffre d’affaires du californien s’attribue encore 21,3% du marché, en recul de 8,4% pour 3,3 milliards de dollars.

Dell progresse de 7%, à 17,7% des parts pour 2,8 milliards.

Mais en volume, l’écart entre les deux se réduit : 20,7% du marché pour HPE contre 20,1% pour Dell.

IBM poursuit sa dégringolade, de près de 21% de ses revenus qui tombent à 1 milliard de dollars et ne compte que 6,6% du marché. Cisco est sur les talons de Big Blue avec 5,6% du marché pour un chiffre d’affaires de 875 millions (+1,7%). Suit en cinquième place Lenovo qui, à 834,1 millions, recule de près de 14%. Mais reste néanmoins près de Cisco avec 5,3% du marché.

L’ODM direct explose

Les vrais gagnants du trimestre sont les ODM directs, les constructeurs qui fabriquent les serveurs en marque blanche. Leur chiffre d’affaires explose de plus de 48% sur la période à 3,5 milliards de dollars.

La demande se concentre notamment sur les configurations à deux processeurs « alors qu’ils constituent le point forts des serveurs optimisés pour la densité propre aux datacenters », considère Lloyd Cohen, directeur pour le marché mondial des plates-formes informatiques chez IDC.

« Les machines à deux sockets sont attrayantes pour le déploiement dans les datacenter tant pour leur consommation d’énergie que de coût. »

D’ailleurs, à 14,3% du chiffre d’affaires du marché, en hausse de 10,4%, l’offre des architectures x86 occupe la quasi-totalité du marché.

A l’échelle régionale, l’Europe Centrale et de l’Est a connu la meilleure croissance (+13,5%) suivi de l’Asie-Pacifique (+12,9), hors Japon qui recule de 2,2%. La Chine se défend (+10,3%) mieux que les Etats-Unis (+7,1%). L’Europe de l’Ouest résiste (+2,7%) tandis que l’Amérique latine et l’Afrique-Moyen Orient chutent de 11,5% et 3,3% respectivement.

Crédit photo © Google / Connie Zhou