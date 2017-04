McAfee note une explosion du nombre de malwares sous macOS

Le rapport de McAfee Labs d’avril 2017 met l’accent sur le botnet Mirai, qui exploite les failles des solutions IoT. La société fait également le point sur les malwares détectés, plate-forme par plate-forme.

Sur un an, le nombre de malwares est passé de plus de 500 millions à plus de 600 millions. Une croissance relativement linéaire trimestre par trimestre. Qui est toutefois plus marquée sur les terminaux mobiles, où le nombre de malwares est passé de plus de 9 millions à près de 15 millions en seulement un an. Le rythme d’infection trimestriel des terminaux mobiles s’établit à plus de 8 %. Il demeure toutefois inférieur en Europe : moins de 5 %.

Les ransomwares ont le vent en poupe

Le nombre de malwares dédiés à macOS, le système d’exploitation desktop d’Apple, a explosé en un an. Il se fixait à 50.000 sur Q4 2015, contre 460 000 sur Q4 2016. Une progression énorme, qui s’est faite pour l’essentiel en fin d’année 2016. Plus de 300 000 malwares sont ainsi arrivés en un seul trimestre sur cette plate-forme. Les pirates font donc de macOS une cible de choix. Même si le nombre de malwares touchant cette plate-forme reste relativement faible.

Grosse progression également pour les ransomwares, qui ont le vent en poupe. Il y en avait moins de 5 millions sur Q4 2015. En fin d’année 2016, ce nombre a passé le cap des 9 millions.

À lire aussi :

Les MacBook Pro 2017 « Kaby Lake » dévoilés par macOS 10.12.4

Kaspersky ne veut plus de l’antivirus Microsoft, la Russie enquête

Quimitchin, le premier malware Mac OS de l’année