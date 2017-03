Meizu recharge complètement des smartphones en 20 minutes

Le constructeur chinois Meizu a profité du Mobile World Congress 2017 de Barcelone pour présenter ses innovations. Dont Super mCharge, qui promet de réduire fortement le temps de recharge des smartphones de la firme.

Cette nouvelle génération de technologie permet de recharger complètement un smartphone en moins de 20 minutes. Au menu, une alimentation à haut voltage (11 V) et fort ampérage (5 A). Un système de contrôle de la température de la batterie devrait – nous l’espérons – éviter tout risque de surchauffe, la température ne dépassant pas les 38° pendant la charge.

Coté chargeur, il peut supporter 4 fois a tension de la batterie, alors que le câble peut véhiculer jusqu’à 160 W de puissance. Trois fois plus que nécessaire. Un système dimensionné là encore pour éviter les risques de surchauffe.

« Super mCharge n’est pas seulement la solution de recharge la plus facile, Super mCharge est également la plus sûre de toutes », assure Li Tao, responsable de l’équipe de Recherche et Développement de Meizu.

80 % de capacité à après 800 cycles

La grande question est de savoir quel impact aura Super mCharge sur la durée de vie de la batterie. Testé sur un modèle de 3000 mAh, ce système n’a retiré que 20 % de sa capacité au bout de 800 cycles de charge/décharge. La durée de vie de la batterie serait donc supérieure à 2 ans.

