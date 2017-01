Problème de micro sur les Pixel : un souci hardware selon Google

Gros problème pour les smartphones Pixel. Le haut de gamme de Google est affublé de nombreux défauts. Dont la plupart sont corrigés par voie logicielle.

Sauf un : les problèmes de son constatés sur certains smartphones. Un utilisateur a posé cette question au service de support de Google : « Pouvez-vous confirmer ou nier les déclarations suivantes faites sur les forums de Google ? Google indique qu’un correctif sera proposé fin mars ou début avril. Et indique que le problème est présent sur tous les Pixel et Pixel XL et non sur quelques smartphones. Le souci est d’ordre logiciel et non matériel. »

La réponse donnée par l’équipe de support de Google est sans appel : « À ma connaissance, cette information n’est pas exacte. Le problème mentionné ici est connu et touche certaines versions du terminal. Ce souci est d’ordre matériel et non logiciel. Nous ne proposons pas de remboursement pour ce problème, mais nous serons heureux de passer les terminaux concernés sous garantie. »

Gros problèmes de finition sur les Pixel

Les problèmes ont été nombreux pour les possesseurs de Pixel et Pixel XL. Les soucis de prise de vue et de connectivité 4G ont été corrigés par voie logicielle. Il devrait en être de même des problèmes d’autonomie et des blocages constatés sur certains terminaux.

Quant au microphone, il faudra probablement passer par la case remplacement du terminal pour régler ces dysfonctionnements.

À lire aussi :



Sérieux problèmes d’autonomie pour les smartphones Pixel de Google

Freezes en série pour les smartphones Pixel de Google

Top départ pour Android 7.0 Nougat : les nouveautés, les terminaux