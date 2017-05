Microservices, Docker, Kubernetes : des compétences que les entreprises s’arrachent

L’étude menée par Rackspace est centrée sur l’Angleterre, mais elle apporte des enseignements généraux sur les compétences spécialisées dans le développement de nouvelles façons de concevoir l’IT. DevOps, méthodes agiles infusent dans chaque secteur d’activités pour accélérer la mise sur le marché de nouveaux services et participent à la transformation digitale des entreprises.

Cette évolution s’accompagne d’outils spécifiques comme les microservices. Ces derniers sont une méthode de design d’applications décomposées en différentes parties autonomes, qui peuvent être versionnées, déployées et gérées indépendamment les unes des autres. Or, les personnes disposant de ces compétences sont de plus en plus demandées. Selon Rackspace, la recherche de profils ayant une connaissance des microservices a augmenté de 133 % en un an.

Docker et Kubernetes en pleine croissance

Parmi les autres outils de l’IT agile, on retrouve Docker, technologie de conteneurisation, et des services d’orchestration de clusters de conteneurs comme Kubernetes. Et là aussi la quête de compétences est en train d’exploser. Ainsi, la recherche d’experts de la plateforme d’orchestration poussée par Google a connu une croissance de 919 % en 1 an ! Pour Docker, la recherche de talents a progressé de 83 % sur la même période. Des indicateurs qui devraient pousser universités et écoles d’ingénieurs à adapter leurs formations en fonction de ces nouveaux besoins de l’IT.

Ces forts taux de croissance sont étroitement liés au développement de l’approche DevOps. Les besoins pour ces compétences rapprochant les métiers du développement de ceux de la production a progressé de 45 % entre 2016 et 2017. Par contre, les spécialistes du SOA (Service Orienté Architecture) n’ont plus la côte, avec une régression des recherches de 23 %. De plus en plus d’entreprises réorientent leurs équipes spécialisées en SOA vers des approches DevOps.

Crédit photo : Macrovector-Shutterstock