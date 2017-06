Microsoft ajoute une bague pour se connecter à Windows 10

Microsoft met la sécurité au centre du développement de Windows 10. Et, alors que se rapproche la disponibilité de la prochaine version, Fall Creators Update, pas un jour (ou presque) ne passe sans que l’entreprise annonce de nouvelles initiatives pour renforcer l’intégrité de son système contre les tentatives de piratage.

Et notamment le piratage des identités dont la faiblesse ou l’usage d’un mot de passe unique peut faciliter l’accès à l’ensemble des services utilisés par la victime. Pour palier cette faille, Microsoft travaille à développer des systèmes d’authentification à deux facteurs, avec un code PIN ou une signature biométrique ajoutée au terminal en plus du mot de passe afin d’exploiter un paramètre que l’utilisateur est le seul à connaître. Dans ce cadre, l’éditeur de Redmond a développé Windows Hello comme une alternative à l’utilisation du mot de passe pour se connecter au système et aux applications.

Hello Token

Hello fonctionne par mesure biométrique. A la reconnaissance faciale et d’empreinte digitale, Microsoft va y ajouter une bague portée par l’utilisateur. Pour ce faire, l’éditeur travaille avec l’entreprise Token. Celle-ci fournit un « anneau d’identité biométrique » qui stocke les identifiants de manière chiffrée dans un composant électronique certifié en EAL5+, un niveau d’évaluation d’assurance notamment utilisé pour les applications militaires. La bague de Token est en outre dotée d’un lecteur d’empreinte qui associe le propriétaire de l’anneau aux identifiants. La bague est ainsi inexploitable par un tiers en cas de perte.

Des cartes de crédit aux clés de maison et de voiture en passant par les badges d’accès, Token ouvre de nombreux usages d’identification/authentification à son anneau électronique. Y compris la connexion à un PC. C’est à ce dernier usage que Microsoft entend donc apporter à Windows Hello comme l’a annoncé Will Dixon, directeur marketing produit de Windows. Pour l’heure, le responsable reste avare de détails et se garde de préciser comment fonctionnera la bague de Token ou avec quelle version de Windows 10 et quels ordinateurs. Spéculons que l’usage du périphérique d’identification devrait néanmoins voir le jour avec Windows 10 Fall Creators Update.

