Microsoft livre aujourd’hui une nouvelle version de test de Windows 10, la Build 16215, qui introduit certaines fonctionnalités attendues pour l’édition Fall Creators Update de l’OS.

Le menu démarrer et le centre de notifications profitent d’un nouveau design, issu des travaux du projet Fluent Design System. Le menu démarrer se montre également plus souple dans les opérations de redimensionnement.

D’autres avancées concernent le navigateur web Edge. Avec un mode plein écran tout d’abord. Mais aussi avec la possibilité d’épingler des marque-pages dans la barre des tâches. Des annotations pourront être ajoutées aux Epub lus depuis Edge.

L’assistant vocal Cortana propose lui aussi quelques nouvelles fonctionnalités. Comme la possibilité de repérer une date d’évènement dans une photo (par exemple le flyer d’un concert) ou une capture d’écran (complète ou partielle). Une fonction de lasso permet d’entourer la date d’un évènement, par exemple dans une page web, que Cortana notera alors dans l’agenda de l’utilisateur.

Saisie de texte facilité

La reconnaissance d’écriture monte en gamme, avec – par exemple – la possibilité d’appliquer des corrections ‘à la main’ dans un texte. Le clavier physique n’est pas oublié, avec un accès direct aux émoticônes (via les raccourcis clavier Win+. ou Win+;). Il devient même possible de dicter du texte dans Windows. En anglais et en chinois uniquement pour le moment.

Les professionnels du monde IT noteront la possibilité d’utiliser le Windows Subsystem for Linux directement, sans passer en mode développeur. Les machines virtuelles Hyper-V pourront pour leur part accéder aux informations relatives à la batterie d’un ordinateur portable.

