Microsoft prêt à débrancher Windows 7 des PC Kaby Lake et Ryzen

Jusqu’alors, il était possible d’installer des offres comme Windows 7 ou Windows 8.1 sur les PC pourvus de processeurs Intel Core « Kaby Lake » ou AMD Ryzen.

Toutefois, Microsoft avait précédemment été clair : ces composants de nouvelle génération ne sont supportés que par Windows 10. Voir à ce propos notre précédent article « Intel Kaby Lake, des processeurs exclusivement Windows 10 ». Une décision qui empêchera toute rétrogradation vers Windows 7. Et qui est d’autant plus incompréhensible que cet OS fonctionne visiblement bien avec ces processeurs.

La firme semble toutefois à deux doigts de passer à l’offensive, en débranchant la prise des vieux OS sur les nouvelles machines. Les futures mises à jour de Windows 7 ne devraient ainsi plus pouvoir s’installer.

Seule solution : passer à Windows 10

Une page du support technique de Microsoft est même d’ores et déjà en place pour prendre en compte ce changement.

« Erreur “Votre PC utilise un processeur qui n’est pas pris en charge sur cette version de Windows” lors de la recherche ou du téléchargement de mises à jour Windows.

Cette erreur se produit car les nouvelles générations de processeurs nécessitent la dernière version de Windows pour pouvoir être prises en charge. Par exemple, Windows 10 est la seule version de Windows prise en charge pour les générations de processeurs suivantes :

Processeurs Intel de septième (7e) génération

AMD « Bristol Ridge »

Qualcomm « 8996 »

En raison de la mise en œuvre de cette stratégie de prise en charge, les appareils Windows 8.1 et Windows 7 équipés d’un processeur de 7e génération ou d’une génération ultérieure risquent de ne plus pouvoir rechercher ou télécharger des mises à jour via Windows Update ou Microsoft Update. »

