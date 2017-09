Moins d’un mois après l’annonce de l’arrivée de Carlo Purassanta qui a succédé à Vahé Torossian à la tête de Microsoft France, la filiale française de l’éditeur de Windows vient de renouveler son top management.

Si cinq membres du comité de direction sont reconduits dans leurs fonctions, le périmètre s’élargit avec l’arrivée de sept nouvelles nominations, pour la plupart correspondant à des évolutions internes.

Quelle est la nouvelle composition de la direction, annoncée quelques jours avant son grand événement parisien Microsoft Experiences (3 et 4 octobre 2017 au Palais des Congrès de Paris) ?

Cinq dirigeants reconduits

Commençons par les « reconduits ». Bernard Ourghanlian conserve la direction Technique et Sécurité de l’entreprise et assure la liaison avec différentes entités gouvernementales, des directions informatiques, des comités de normalisation ou le monde de l’éducation et de la recherche.

Laurent Schlosser poursuit sa mission comme directeur de la Division Secteur Public tandis que Thierry Amarger s’occupe toujours de la division Consumer & Devices Sales.

Caroline Bloch et Corinne Caillaud restent respectivement directrices RH et des Affaires Publiques, Externes et Juridiques.

Sur les sept nouvelles nominations, quatre concernent de nouveaux entrants, ou fraîchement arrivés, chez Microsoft France.

Embarqué en avril dernier, Laurent Curny prend la direction de la division Enterprise Services. Il devra développer des projets stratégiques de transformation et assurer le support des solutions maison pour les clients grands comptes.

Laurence Lafont sera en charge de la division Marketing & Operations.

Cette entité, qui regroupe désormais les équipes commerciales des clients ETI, PME et PMI, supervisera la démocratisation des innovations portées par le Cloud, l’intelligence artificielle ou encore la réalité virtuelle/augmentée.

Après 11 ans chez General Electric, Clara Silvestri dirigera la division Finance.

Enfin, ingénieur d’Informatique de formation et titulaire d’un MBA d’Université de Pittsburgh, le brésilien Márcio Gonçalves Cesário intègre Microsoft France Division Specialist Team Unit. Celle-ci regroupe experts techniques et commerciaux spécialisés pour développer de projets innovants.

Avant de traverser l’Atlantique, Márcio Gonçalves Cesário avait intégré Microsoft Brazil dès 1999 puis Microsoft Corp. en 2012, en tant que vice-président stratégie et développement global de la division Worldwide Specialist Team Unit.

Dans l’attente d’un responsable commercial Entreprise

Entré en 2007 chez Microsoft France, Alain Bernard prend la direction de la division One Commercial Partner. Une évolution naturelle pour animer l’écosystème partenaires et intégrateurs après avoir dirigé la division PME/PMI et partenaire pendant 7 ans.

Après avoir occupé différent postes stratégique depuis 2005, Vianney Airaud prend en charge la division Customer Success Unit. Il aura pour mission de promouvoir les offres Cloud de l’éditeur auprès des grands comptes.

De la division Services depuis 2004 à la direction Developer eXperience en passant par le Business Développement, ingénieur d’Affaires et directeur Marketing Services, Christophe Shaw prend la tête de la division Commercial Software Engineering qui se chargera d’accélérer l’adoption des solutions de l’éditeur par le marché.

« Cette nouvelle équipe, reflet de la propre transformation de Microsoft, tant business que culturelle, s’attachera à déployer la stratégie de l’entreprise auprès de l’ensemble de ses publics, clients et partenaires, au profit de l’écosystème numérique français », commente l’éditeur.

L’équipe française n’est néanmoins pas tout à fait au complet. Il manque encore un responsable à la direction de la division Enterprise Commercial. En attendant son arrivée, non précisée pour le moment, Carlo Purassanta en assumera les fonctions.

Lire également

Microsoft face à un nouveau redressement fiscal salé en France

Orange Cyberdéfense et Microsoft au chevet d’Active Directory

Microsoft France, le bon élève sur Windows 10