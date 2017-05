Microsoft lance son Surface Laptop sous Windows 10 S

Microsoft a profité de son événement #MicrosoftEDU pour dévoiler, à New York, Windows 10 S (connu jusqu’alors sous Windows 10 Cloud ou Windows Cloud Shell). Comme son nom de code le suggère, Windows 10 S tirera essentiellement parti du Cloud pour fournir ses services à l’utilisateur. Il s’appuie sur les applications universelles (UWP) que l’utilisateur téléchargera exclusivement du Windows Store depuis le navigateur Edge (ce qui restera à vérifier pour l’Europe où l’éditeur est obligé de proposer les alternatives concurrentielles). Lorsque l’utilisateur voudra installer une application non présente dans le magasin applicatif de Microsoft, un message l’en avertira. Et s’il y tient, l’administrateur sera invité à télécharger Windows 10 Pro pour utiliser ces applications « non conformes ».

Paramètres exportables

Avec Windows 10 S, l’administrateur (typiquement le professeur) pourra également créer une sorte d’image personnalisée de l’OS, la copier sur une clé USB pour configurer ainsi les différents PC ou tablettes d’une classe à partir du périphérique de stockage avec les paramètres choisis.

Sur la scène de New York, Terry Myerson (photo ci-dessus), vice-président en charge des OS chez Microsoft, a annoncé que Windows 10 S serait disponible avec des PC démarrant à 189 dollars chez Toshiba, Samsung, Asus, Acer, Fujitsu, Dell, HP à partir de l’été prochain. Ils s’accompagneront d’un abonnement gratuit pendant 1 an à Minecraft Education Edition. Pour le marché américain, du moins. Une offre qui vient clairement marcher sur les plates-bandes de Google et ses Chromebook sous ChromeOS qui trouvent aujourd’hui leur chemin dans le marché de l’Education.

Surface Laptop, le très haut de gamme

Mais la star du show a été Surface Laptop, le nouveau portable de Microsoft présenté par Panos Panay, vice president responsable de la division Surface Computing. Proposé en quatre couleurs, Surface Laptop s’inscrit comme un portable haut de gamme ultra fin de 13,5 pouces sous Windows 10 S qui embarque un processeur Intel Core i5 ou i7, avec jusqu’à 512 Go de stockage flash, et un écran LCD PixelSense tactile comme il se doit. Surface Laptop pourra également être piloté à l’aide du Surface Dial, la molette de contrôle et d’appel des outils qui accompagne le Surface Studio récemment présenté.

Comme pour les autres PC sous Windows 10 S, l’utilisateur pourra basculer à sa guise sous Windows 10 Pro. Avec Surface Laptop, Microsoft poursuit la construction de sa gamme de machines Surface aujourd’hui composé des modèles Pro, Book et Studio. Et vient, ici, marcher sur les plates-bandes des MacBook Air d’Apple, y compris sur le plan tarifaire avec une machine à près de 1000 dollars pour le premier prix. Du très haut de gamme, en effet.

Lire également

La tablette Surface Pro 5 en approche

Microsoft dopé par Azure, mais plombé par Surface

Microsoft repeint Windows 10 Entreprise et Surface en mode Cloud