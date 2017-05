La version complète de Microsoft Office bientôt sur le Windows Store

Microsoft n’a pas été avare en annonces dans le cadre de son évènement EDU de New York, qui se tenait hier. La firme a ainsi annoncé l’arrivée d’Office sur le Windows Store. Et nous ne parlons pas ici d’un dérivé de la version mobile d’Office, une application dite « universelle ».

C’est en effet bel et bien la version native – et complète – d’Office que la firme aligne sur la boutique applicative. Il s’agit ici d’un des premiers résultats notables de l’initiative Centennial, qui vise à proposer des applications .NET et Win32 classiques sur le Windows Store. Et non plus seulement les titres UWP (Universal Windows Platform).

Les moutures classiques de Word, Excel, PowerPoint (et plus encore, assure Microsoft) seront ainsi accessibles sur le Windows Store à partir de juin.

Une opportunité pour Windows 10 S

Windows 10 S, présenté lui aussi hier, ne pourra faire fonctionner que les applications proposées sur le Windows Store. Avec Office, il pourra proposer un avantage sur Chrome OS, dont les outils bureautiques ne sont accessibles qu’en ligne.

Il faudra toutefois faire attention aux machines les moins bien équipées en espace de stockage. La mise à jour d’une configuration Windows 10 + Office se montre en effet souvent complexe (voire impossible) sur des ordinateurs à 32 Go de disque, du fait de problèmes d’espace libre.

