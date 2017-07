Microsoft met un terme à l’OS mobile Windows Phone 8.1

Microsoft vient d’annoncer la fin du support de Windows Phone 8.1. Cet OS pour smartphones termine ainsi sa carrière. Dans le même temps, de nombreux terminaux mobiles sont officiellement abandonnés par l’éditeur américain. Un nouveau coup dur pour Microsoft, qui ne se sera jamais imposé face à Android et iOS.

Les possesseurs de combinés Windows Phone 8.1, essentiellement des Lumia de Nokia, pourront continuer à utiliser leur machine. Mais sans espoir de profiter de mises à jour, ni d’évolutions de leur OS. Une mise à niveau vers Windows 10 Mobile semble en effet de plus en plus compromise sur les terminaux mobiles les plus anciens.

Windows 10 Mobile en dernier espoir

Le système d’exploitation Windows 10 Mobile reste toutefois proposé sur certains Lumia : 550, 650, 950 et 950 XL. Mais les ventes sont au plus bas, et l’avenir de cette gamme de téléphones est clairement remis en question.

Ceci est d’autant plus vrai que Microsoft a abandonné la marque Nokia à HMD Global et opéré une large restructuration en interne concernant sa branche mobile. Windows 10 Mobile continue lui à être activement développé. Mais sans nouveaux smartphones à se mettre sous la dent, c’est peut-être plus du côté des tablettes et des machines convertibles qu’il devra aller chercher son public.

