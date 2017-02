Microsoft propose une version allégée de Skype pour le marché indien

Skype Lite est une version allégée de l’application Skype dédiée aux terminaux mobiles fonctionnant sous Android. Avec cette solution, Microsoft vise spécifiquement le marché indien, où les smartphones restent d’une puissance limitée et où le réseau Internet mobile s’avère peu rapide.

Légère (13 Mo) et peu gourmande en ressources (RAM comme CPU), cette application est accessible sur la boutique en ligne Google Play. C’est l’application mobile la plus rapide et compacte proposée à ce jour par Microsoft, explique la firme. Skype Lite permet le chat en mode texte, voix et vidéo.

Concernant la voix, un mode économique offre de réduire les besoins en bande passante requis pour passer un appel Skype. De quoi s’adapter aux connexions les plus limitées en débit. Mais aussi aux connexions de mauvaise qualité ou à la 2G. Côté chat, il est possible soit de passer par le réseau Skype, soit par de classiques SMS.

Bientôt pour les utilisateurs européens ?

Avec des besoins réduits en bande passante et la possibilité de contrôler l’usage de données mobiles en temps réel, Skype Lite pourrait rapidement dépasser les frontières de l’Inde.

Ceux qui disposent de forfaits Internet mobiles limités pourraient en effet adopter en masse cette solution. Seul problème, elle n’est accessible que dans des langues utilisées en Inde… pour le moment.

