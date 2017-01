Microsoft ressuscite la gratuité de Windows 10… pour les PME

Même s’il existe encore quelques moyens pour obtenir Windows 10 gratuitement, Microsoft continue à vendre la migration vers son nouvel OS. L’éditeur vient néanmoins de faire une entorse à cette ligne de conduite en réactivant discrètement la mise à gratuite de Windows 10.

Pour autant, cette résurrection ne s’adresse pas au grand public, mais aux petites et moyennes entreprises. Microsot ne s’est jamais caché, à partir du mois d’août 2016, que la prochaine cible à convertir était les entreprises. Ces dernières sont en général plus méfiantes sur la migration vers un nouvel OS, impliquant des tests, des mises à jour applicatives, in fine des risques. D’où l’idée de leur donner un coup de pouce. « Microsoft étend l’upgrade gratuit à ce segment de clients pour les aider à accéder à Windows 10 », déclare Wes Miller, analyste chez Directions on Microsoft, à nos confrères de NetworkWorld.

Une offre conditionnée à une bascule sur l’offre Cloud

Cette aide porte sur les ordinateurs sous Windows 7 ou 8.1. Par ailleurs, le programme est limité à un certain groupe de clients : seules les entreprises inscrites à un plan d’abonnement Windows Entreprise sont éligibles à cette migration gratuite. « Les clients à Windows Enterprise E3 et E5, ainsi qu’à Secure Productive Enterprise E3 et E5 peuvent migrer leur PC ou autres de Windows 7 ou 8.1 vers Windows 10 sans avoir besoin d’acheter des licences séparées », explique dans un blog Nic Fillingham, directeur des produits entreprise chez Microsoft.

Pour mémoire, les abonnements Windows Enterprise E3 et E5 coûtent respectivement 7 dollars et 14 dollars par mois, soit 84 dollars et 168 dollars par an. Pour accéder à ses offres, les PME doivent mettre à niveau leur parc sur Windows 10 professionnel. C’est donc cette migration qui est offerte par Microsoft aux PME. Le prix public de la mise à jour vers Windows 10 Pro est de 199 dollars (250 euros en France). Microsoft indique que, une fois acquise, cette licence est perpétuelle.

