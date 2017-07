Microsoft retarde la sortie de Timeline dans Windows 10

La fonction était très attendue. Et espérée pour Fall Creators Update, la prochaine évolution majeure de Windows 10 promise pour septembre prochain. Finalement, les utilisateurs devront encore patienter. « Timeline ne sera pas dans Fall Creators Update cet automne, a répondu par tweet Joe Belfiore, responsable Windows et Edge chez Microsoft, à Tom Warren, journaliste à The Verge. Nous prévoyons de l’introduire dans les builds Insider peu de temps après la sortie de FCU. »

Timeline est une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de retrouver une version de fichier antérieure à la plus récente mais aussi de basculer d’un appareil à l’autre, du PC à la tablette ou au smartphone, y compris sous Android ou iOS (via Cortana), et d’y poursuivre la tâche qu’ils viennent juste de quitter. Un peu ce qu’offre Apple dans la continuité entre macOS et iOS. Pratique quand on commence un travail sur un PC de bureau pour, en cas de départ précipité, le récupérer en mobilité. La copie de contenu d’un appareil à l’autre doit également être de Ia partie. Il faudra néanmoins vérifier quelles applications supporteront ces fonctionnalités.

Cortana au cœur de la fonctionnalité

Pour cela, l’éditeur de Windows demande aux développeurs de référencer leurs applications dans son Microsoft Graph. De même, les utilisateurs devront installer et laisser activé Cortana sur leurs terminaux. L’assistant de Windows s’inscrit au cœur de la fonctionnalité d’itinérance des tâches.

Mais ce ne sera pas pour tout de suite. « Nous devons améliorer la synchronisation, laisse entendre Joe Belfiore. Une amélioration qui s’appuiera notamment sur les retours des beta-testeurs du programme Insider de l’éditeur. Il y a donc espoir que Timeline soit disponible dans la version finale de Windows 10 prévue pour mars 2018.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft reporte la disponibilité d’une innovation d’une version de Windows 10 à l’autre. Initialement attendue en avril dernier dans Creators Update, My People qui permettait de créer des raccourcis de contacts dans la barre des tâches devrait finalement voir le jour dans Fall Creators Update. Comme pour Timeline, la future fonctionnalité avait été rendue disponible aux insiders juste après la sortie de Windows 10 Creators Update en mars dernier.

Lire également

Microsoft livre une version de test de Windows 10 Fall Creators Update

Avec AutoPilot, Microsoft simplifie la configuration de Windows 10

La dernière version de test de Windows 10 se focalise sur la sécurité