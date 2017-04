Microsoft livre son SaaS pour l’Internet des Objets, IoT Central

Microsoft proposait jusqu’alors une offre PaaS complète pour l’Internet des Objets : Azure IoT Suite. De quoi permettre de collecter, trier et traiter les données issues de l’IoT, puis de prendre des décisions et de piloter en retour les objets connectés. Cette solution PaaS restait toutefois dédiée avant tout aux DSI.

La firme de Redmond franchit aujourd’hui une nouvelle étape en proposant une plate-forme SaaS pour l’Internet des Objets : Microsoft IoT Central. Une solution qui permettra de répondre à de nombreux scénarios d’utilisation de l’Internet des Objets, sans devoir aller plonger dans les arcanes de l’Azure IoT Suite.

« Cette nouvelle offre SaaS IoT a le potentiel d’augmenter considérablement la rapidité avec laquelle les fabricants peuvent innover et apporter de nouveaux produits sur le marché. Ainsi que de réduire les obstacles à la création de solutions IoT. Lesquelles génèrent de nouvelles opportunités de revenus et de meilleures expériences pour les clients, » explique Microsoft.

Une offre IoT complète

La firme propose maintenant une pile de bout en bout pour l’Internet des Objets. En pilotant tout d’abord les objets eux-mêmes via Windows 10 IoT Core. Puis en prenant en charge l’informatique locale (Edge Computing) au travers de l’Azure IoT Gateway SDK. Et enfin en proposant des solutions Cloud : PaaS Azure IoT Suite pour les développeurs, et SaaS IoT Central pour les utilisateurs.

Crédit photo : © a-image – Shutterstock