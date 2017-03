Microsoft fête 20 ans de Visual Studio avec l’édition 2017 de son IDE

Microsoft met aujourd’hui en ligne l’édition 2017 de son environnement de développement Visual Studio. Une offre accessible en trois moutures – Community, Professional et Enterprise – dont la première peut être téléchargée et utilisée gratuitement. « Un IDE gratuit et totalement fonctionnel pour les étudiants, les développeurs open source et les développeurs particuliers », précise Microsoft.

Visual Studio 2017 est un produit qui était particulièrement attendu. La Release Candidate de cette offre a ainsi été téléchargée près de 700 000 fois. Quant à Visual Studio Code, il est aujourd’hui employé par 1,3 million de développeurs chaque mois.

La version 2017 de Visual Studio met l’accent sur le Cloud et la mobilité. Mais également sur les conteneurs et les microservices. Grâce aux apports de Xamarin, il permettra de créer des applications mobiles pour toutes les grandes plates-formes en présence : Android, iOS et Windows.

Mises à jour en série

Microsoft profite de l’occasion pour livrer Team Foundation Server 2017 Update 1. Et une nouvelle mouture de son environnement de programmation macOS, Visual Studio for Mac Preview 4. Cette solution permet de créer des titres mobiles, Cloud et macOS depuis un Mac.

Enfin, Visual Studio Mobile Center Preview apporte dorénavant le support de Xamarin et React Native en plus de Switft, Objective-C et Java.

