Microsoft associe Windows 10 et Office 365 dans Microsoft 365

Première annonce de l’évènement Inspire 2017, qui se tient actuellement à Washington, le lancement de l’offre Microsoft 365.

Cette solution permet de disposer dans un même package de Windows 10, d’Office 365 et d’outils de sécurité et de mobilité dédiés aux entreprises. Ce sont deux produits particulièrement populaires (Office 365, 100 millions d’utilisateurs ; Windows 10, 500 millions d’utilisateurs) qui sont réunis ici.

Les grandes entreprises adopteront l’édition Microsoft 365 Enterprise. La version E3 propose Windows 10, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Exchange, Teams, Skype for Business, SharePoint, Yammer, Intune et Delve. Ainsi que divers outils de sécurité et de gestion des identités. La version E5 ajoute à cet ensemble le support des centraux téléphoniques, des outils avancés de sécurité et le couple Power BI Pro & My Analytics.

Une version pour les PME

Les entreprises disposant d’un maximum de 300 utilisateurs se pencheront pour leur part sur l’offre Microsoft 365 Business. Laquelle sera accessible cet automne au prix de 20 dollars par utilisateur et par mois. Au menu, Windows 10, Office 365 Business Premium et divers outils de gestion, de mobilité et de sécurité.

Plusieurs applications sont annoncées pour Microsoft 365 Business et Office 365 Business Premium : Connections (service de marketing par e-mail) ; Listings (référencement de l’entreprise sur la Toile) ; Invoicing (facturation).

À lire aussi :



Version d’été pour Windows 10 Fall Creators Update

Jusqu’à 5000 postes pourraient être supprimés chez Microsoft

La version complète de Microsoft Office bientôt sur le Windows Store