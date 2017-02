1 milliard d’heures de vidéos vues chaque jour sur YouTube

YouTube vient de dévoiler avoir passé le milliard d’heures de vidéos visualisées sur son site chaque jour. C’est 10 fois plus qu’en 2012. Notez que c’est en 2016 que ce cap a été franchi, même si l’annonce ne date que d’hier.

« Mettons cela en perspective. Si vous deviez vous asseoir et regarder un milliard d’heures de vidéos sur YouTube, cela vous prendrait plus de 100 000 ans », explique Cristos Goodrow, vice-président de l’ingénierie de YouTube. Et de louer l’originalité des créateurs de contenu qui ont fait le succès de ce service. Avec Search, Gmail et YouTube, Google dispose d’un trio gagnant pour s’imposer comme le maître du web.

YouTube fait grincer des dents

Mais ceci ne fait pas que des heureux. Les fournisseurs de service Internet et les opérateurs se sont ainsi régulièrement plaints de la charge que YouTube faisait peser sur leurs infrastructures. Les ayants droit grognent également, tant il est vrai qu’il est aisé de trouver des albums, voire des séries (via des lives à la légalité plus que contestable) sur YouTube.

Les Youtubeurs eux même se rebellent. Contre la publicité, omniprésente, et la difficulté croissante à attirer des abonnés. Sans compter enfin sur le fait que les offres commerciales de YouTube tardent à décoller. YouTube Red ne compte ainsi que 1,5 million d’abonnés.

