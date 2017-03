Montblanc dévoile sa première montre connectée Android

La célèbre marque de luxe allemande Montblanc vient de présenter sa première montre connectée, la Summit. Une offre Android Wear 2.0, qui comprend tous les derniers raffinements, dont la commande vocale et le paiement sans contact. Le châssis acier/titane est pour sa part résistant à l’eau (norme IP68).

Le prix de base de cette smartwatch se fixe à 890 dollars. Il sera possible d’opter pour une version personnalisée de cette offre, moyennant un prix de base de 15 000 euros. Les clients travailleront alors directement avec les équipes de Montblanc à la mise au point de leur montre.

Des tarifs élevés pour une montre qui semble certes bien finie, mais qui reste assez classique. Contrairement à la Tag Heuer Connected Modular 45 présentée cette semaine (voir l’article « TAG Heuer et Intel, à l’heure de la smartwatch haut de gamme »), laquelle affiche fièrement ses racines suisses.

Un moteur finalement très classique

Aux commandes de cette montre, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 512 Mo de RAM et 4 Go d’espace de stockage. L’écran est un modèle Amoled rond de 1,39 pouce, proposant une résolution de 400 x 400 points. WiFi, Bluetooth et NFC sont présents, mais ni 4G, ni GPS. La batterie de 300 mAh assurera une journée complète d’autonomie.

Arrivée prévue à partir de mai.

