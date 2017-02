Mozilla acquiert le service de sauvegarde de contenus Pocket

Mozilla vient de mettre la main sur Pocket pour un montant non communiqué. La première acquisition de la part de l’organisation, responsable entre autres du développement du navigateur web Firefox.

Le service Pocket permet de garder de côté des articles, vidéos ou tout autre type de contenu web, afin de les consulter ultérieurement. Une solution intégrée dans plus de 1500 applications, dont le navigateur web Firefox.

2 milliards d’éléments ont été sauvegardés sur ce service, par plus de 22 millions d’utilisateurs, précise Pocket. 10 millions de personnes utilisent ce service chaque mois. Un succès d’estime, mais pas non plus une vague d’adoption massive pour cette offre, qui existe depuis 2007. Pocket se veut tout de même le « leader mondial de la sauvegarde pour consultation ultérieure ».

Pocket restera indépendant

La société devrait rester relativement indépendante, malgré ce rachat. « Notre équipe ne change pas et notre feuille de route existante a été renforcée tout en étant plus claire que jamais. En fait, nous avons quelques mises à jour majeures en prévision, » explique Nate Weiner, fondateur et CEO de Pocket.

Reste que Pocket devra rester prudent, les revirements pouvant être rapides chez Mozilla. SeaMonkey, Thunderbird, Firefox OS et les Connected Devices en ont ainsi fait les frais au cours des ans.

