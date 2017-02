MWC 2017 : HMD Global présente les Nokia 3, 5 et 6

HMD Global présente sa première gamme de smartphones Android vendus sous la marque Nokia. Au menu, trois modèles dévoilés dans le cadre du Mobile World Congress 2017 de Barcelone. Des offres Android 7.0 ou 7.1 Nougat, proposant un support de la 4G et une finition qui se veut résolument premium.

En entrée de gamme, nous trouvons le Nokia 3, annoncé pour 139 euros. Il propose un écran 5 pouces IPS D’une résolution de 720 x 1280 points. Le processeur comprend quatre cœurs ARM Cortex-A53 cadencés à 1,3 GHz, épaulés par 2 Go de RAM et 16 Go d’espace de stockage. Deux capteurs de 8 mégapixels sont proposés.

Le Nokia 5 sera vendu 189 euros. Il présente une coque métallique et un capteur d’empreintes digitales. Autres caractéristiques : un écran 5,2 pouces IPS de 720 x 1280 points ; un processeur Qualcomm Snapdragon 430 (8 cœurs ARM Cortex-A53 à 1,4 GHz) ; 2 Go de RAM et 16 Go de stockage ; des capteurs de 13 et 8 mégapixels.

En milieu de gamme premium, le Nokia 6

Le dernier modèle de cette gamme est déjà connu, puisqu’il s’agit du Nokia 6, lancé plus tôt dans l’année en Chine. L’écran est un modèle IPS 5,5 pouces d’une résolution de 1080 x 1920 points. Il est assisté là encore par un Qualcomm Snapdragon 430. Des capteurs de 16 et 8 mégapixels sont présents.

Côté stockage, tout dépendra du modèle choisi. La version classique, à 229 euros, dispose de 3 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage. L’offre Arte Black, à 299 euros, propose 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage.

À lire aussi :

Nokia Mobile présentera des smartphones Android le 26 février

Succès éclair en Chine pour le Nokia 6

5 smartphones Nokia attendus en 2017