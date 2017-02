MWC 2017 : TCL signe le grand retour des BlackBerry à clavier

TCL vient de livrer un nouveau smartphone Android 4G sous la marque BlackBerry, le KEYone. Un produit bien fini qui propose un clavier physique.

Un plus pour les fans des premiers BlackBerry, mais aussi une caractéristique qui limitera la taille de l’écran. Ce dernier est ainsi un modèle 4,5 pouces IPS de 1080 x 1620 points. Un format 3:2 donc, et non 16:9e comme sur la plupart des smartphones.

Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 625. Une puce comprenant 8 cœurs ARM Cortex-A53 cadencés à 2 GHz. Cette solution est solide, sans être toutefois parmi ce qui se fait de mieux sur le marché. 3 Go de RAM et 32 Go de stockage sont proposés en standard. Deux capteurs photo de 12 et 8 mégapixels sont présents.

Le tout fonctionne sous Android 7.1 Nougat.

Une offre résolument professionnelle

Signé TCL Communications, ce smartphone signe le retour de la marque BlackBerry dans ce qu’elle faisait de mieux : des combinés à clavier physique au look professionnel. La suite de sécurité DTEK est d’ailleurs intégrée en standard. Le chiffrement de l’intégralité de l’espace de stockage est possible.

L’autonomie du KEYone devrait être excellente, du fait de la présence d’une batterie de 3505 mAh (avec technologie Quick Charge 3.0).

Arrivée prévue en avril au prix de 599 euros.

À lire aussi :

BlackBerry confie ses smartphones à TCL

OS mobiles : BlackBerry OS tombe à 0 % de parts de marché

TCL promet la révolution du mobile avec ses smartphones BlackBerry