FriendlyARM vient de dégainer une nouvelle offre qui promet de faire de l’ombre au Raspberry Pi. Le NanoPi NEO Plus2 se veut en effet moins cher, plus performant et plus compact que le Raspberry Pi 3.

Côté taille, nous nous trouvons face à une offre de 5,2 x 4,0 cm. Contre 8,6 x 5,4 cm pour un Raspberry Pi 3. La connectique comprend toutefois un port Ethernet Gigabit (à connexion native au processeur), deux ports USB 2.0, un lecteur de cartes microSD et 36 entrées/sorties. Dont de quoi ajouter deux ports USB complémentaires. WiFi 802.11n et Bluetooth 4.0 sont de la partie. Seule grosse limite à signaler, l’absence de sortie vidéo, ce qui limitera les usages de cette carte.

Côté performances, c’est un Allwinner H5 qui est présent. Cette puce comprend 4 cœurs ARM 64 bits Cortex-A53 cadencés à 1,5 GHz et un GPU Mali-450. Cet ensemble est assisté par 1 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage en eMMC. Le Raspberry Pi 3 est donc surclassé sur plusieurs compartiments : fréquence de fonctionnement, présence de stockage interne, Ethernet Gigabit en natif.

Un dock pour le transformer en NAS

Enfin, le dernier argument est celui du prix : 24,99 dollars. Soit bien moins que le tarif habituel d’un Pi 3. Vous retrouverez ce produit sur cette page web.

Deux OS sont proposés : Ubuntu Core 16.04 et une mouture de Debian adaptée spécifiquement au monde des NAS. Chose logique sachant que le 1-bay NAS Dock (6,99 dollars) permettra de transformer le NanoPi NEO Plus2 en unité de stockage capable d’accueillir un disque 2,5 pouces au format SATA (connecté à la carte mère en USB 2.0).

À lire aussi :

Kaspersky transforme le Raspberry Pi en outil de piratage

Google et MagPi transforment le Raspberry Pi en assistant vocal

Visual Studio Code s’invite sur les Chromebooks et le Raspberry Pi