Navigateurs web : Firefox, le plus performant sur mobile Android

Précédemment, nous nous sommes penchés sur les performances des navigateurs web desktops. Mais qu’en est-il sous Android ? Nous avons mis sur le grill Chrome 59.0.3071.125 (Google), Firefox 54.0.1 (Mozilla) et UC Browser 11.3.8.976 (UCWeb).

Notre machine de test, une tablette Lenovo Tab 2 A7-10. Un modèle 7 pouces de qualité, pouvant être trouvé à un prix modique sur les sites de vente de produits d’occasion. Particularité, sa capacité à être mise à jour vers Android 5.0. Un processeur MediaTek MT8127 comprenant 4 cœurs ARM Cortex-A7 à 1,3 GHz est présent. Ainsi que 1 Go de RAM.

JavaScript léger : UCBrowser domine

Sur du code JavaScript léger, comme celui présent sur les pages web classiques (et testé ici par le benchmark SunSpider 1.0.2), c’est UC Browser qui enterre la concurrence, avec une large avance.

Firefox réalise un très bon score, largement supérieur à celui de Chrome. Le signe d’un travail d’optimisation particulièrement bien réalisé. Mais aussi d’un bel équilibre, comme nous allons le voir après.

JavaScript lourd : Firefox, champion sans concurrence

Le test Kraken 1.1 va montrer les capacités de nos trois solutions face à des applications web. C’est ici Firefox qui remporte la mise, avec une nette avance sur UC Browser et Chrome. Une contre-performance pour l’offre de Google.

Celle-ci se rattrape toutefois avec le test Octane 2.0, où elle est au coude à coude avec Firefox. Signe que Chrome reste une offre très solide pour accéder à des applications web depuis Android. Mais pas autant que Firefox, qui occupe encore une fois la première place du classement. UC Browser est pour sa part mis à mal.

JavaScript extrême : Firefox confirme sa supériorité

Au benchmark JetStream 1.1, Firefox se montre encore à son avantage, en battant nettement Chrome. UC Browser est en net retrait. Cette solution semble bien mieux adaptée au code JavaScript léger – où elle excelle – qu’à celui présent au sein d’applications web. À bien des égards, UC Browser est aux terminaux mobiles ce qu’Internet Explorer est au monde desktop : une offre dédiée à la lecture de pages web.

S’il n’est que peu utilisé (il n’apparait même pas dans le Top5 des parts de marché de StatCounter), Firefox est pourtant le navigateur web le plus rapide des trois sous Android pour accéder aux applications web. Et il n’est pas ridicule face à du code JavaScript léger. De plus, il pourra accepter des modules complémentaires, comme son homologue desktop. Dont bien entendu des solutions antipub et antitracking.

Le marché est aujourd’hui acquis à Chrome, que ce soit sur desktop ou mobile. Toutefois, ceux cherchant les meilleures performances auraient tout intérêt à suivre de près Edge sous Windows et Firefox sous Android. Car ils dominent clairement la concurrence sur le terrain des performances.

Le cas iOS

Que ce soit sur le plan du respect des standards ou de celui des performances, les navigateurs web fonctionnant sous iOS feront pour la plupart jeu égal. En effet, à partir du moment où des fonctionnalités avancées sont requises, c’est le moteur de rendu d’Apple qui est systématiquement utilisé. Ce qui rend tout test inutile, car c’est uniquement sur le terrain des fonctionnalités que les différentes offres en présence pourront se départager, et non sur le volet technique.