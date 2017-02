Intel inaugure un centre de R&D dédié NFC en France

L’innovation est au centre du développement des industries IT et Intel le démontre une nouvelle fois. L’entreprise de Santa Clara vient d’inaugurer un nouveau centre de recherche et développement (R&D) en France. Il est situé à Meyreuil, à quelques kilomètres d’Aix-en-Provence.

Le centre R&D de Meyreil se concentrera sur les développements de solutions NFC (Near Field Communication) pour terminaux mobiles. Solutions aussi bien matérielles (des puces) que logicielles. L’initiative s’inscrit dans l’accord de licence qu’Intel avait signé en juin 2014 avec Inside Secure, société spécialisée dans la sécurité des données mobiles et qui a développé MicroRead, une technologie modem NFC semi-conducteur et logicielle.

7e centre de R&D en France

Intel poursuit donc activement son offensive dans le monde de la mobilité tant du côté des terminaux que des infrastructures réseau à travers des stratégies plus récentes de partenariat avec les principaux équipementiers dont Alcatel-Lucent, Ericsson ou Huawei. Côté terminaux mobiles, Intel entend essayer de se faire une place dans un univers dominé par Qualcomm, tant sur la partie puissance de calcul (CPU et GPU) que radio (modem LTE notamment). En intégrant la problématique des échanges à courte portée depuis un smartphone, Intel compte ne pas se laisser mettre à l’écart de la course au paiement sans contact mobile, notamment.

Meyreuil vient ainsi compléter les centres de Sophia-Antipolis, Toulouse et Montpellier dans la mobilité comme partie intégrante de l’Intel Mobile Communications (IMC). Il constitue le 7e centre de R&D en France. Une quarantaine d’employés y sont dores et déjà mobilisés. « L’ouverture du centre de Meyreuil poursuit la politique d’expansion et d’investissements initiée depuis 2009 dans le pays par Intel en matière de R&D, commente Pascal Nègre, président d’Intel Europe de l’Ouest. Pour façonner les prochaines générations de smartphones, tablettes et objets intelligents, le groupe Intel France continue d’être à l’amont dans nos stratégies d’innovations. »

Lire également

MWC 2015 : la mobilité d’Intel passe par le Cloud, la 5G et LTE

Semi-conducteurs : Intel vise le 10 nm… Et après ?

Enquête : Le paiement mobile NFC sécurisé, vraiment ?

crédit photo © LDprod – shutterstock