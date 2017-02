Le Nokia 3310 version 2017 aura-t-il droit à Android ?

Il sera une des stars du Mobile World Congress 2017 de Barcelone, qui ouvrira ses portes la semaine prochaine. Qui ? Le successeur du célèbre Nokia 3310, qui sera proposé par HMD Global, le nouvel artisan des téléphones mobiles Nokia.

Le site chinois Vtech a regardé dans sa boule de cristal pour deviner les spécifications de ce combiné low cost, promis comme très autonome et très résistant. Nous devrions y trouver un écran couleur, de plus grande taille que celle du 3310 original. Évident. Le design du téléphone serait proche de son prédécesseur, tout en se montrant bien plus fin. Logique, là encore. Enfin, le concept de coques interchangeables sera conservé.

Un feature phone… Android ?

Les divers experts s’étant penché sur la question sont tous d’accord qu’avec un prix ne dépassant pas les 100 dollars le nouveau Nokia 3310 ne sera pas un smartphone, mais un feature phone aux caractéristiques limitées.

Cédant au petit jeu des rumeurs, nous parions pour notre part que HMD Global proposera une rupture technologique, en livrant un combiné certes basique, mais fonctionnant tout de même sous Android. Une stratégie qui pourrait lui permettre de se différencier des feature phones. Notre prédiction n’a que peu de chance de se concrétiser. Mais, dans l’absolu, un OS comme Android One a bel et bien pour vocation à moyen terme de s’attaquer aux fameux feature phones.

