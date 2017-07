Le Nokia 8 pourrait arriver en France fin juillet

Les smartphones Nokia 3, 5 et 6 devraient arriver en France dans le courant de l’été. Ces terminaux mobiles produits par HMD Global fonctionneront sous Android. Ils pourraient rapidement s’accompagner d’une nouvelle référence, le Nokia 8.

Le design général de ce smartphone se veut classique, avec un écran bord à bord sur les côtés, mais un espace relativement conséquent en haut et en bas de l’appareil. À l’arrière, nous pouvons apercevoir un double capteur photo (supposé de 13 mégapixels) signé Carl Zeiss.

Les dernières rumeurs en date évoquent la présence d’un écran de 5,3 pouces en 2560 x 1440 points, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 835, de 4 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage. Le tout devrait fonctionner sous Android 7.1… sans surcouche.

Arrivée fin juillet en France ?

La grosse annonce de la journée est que le Nokia 8 pourrait être proposé plus tôt que prévu en Europe. Il est ainsi pressenti pour le 31 juillet prochain. Ce qui lui permettrait peut-être même de griller la politesse aux Nokia 3, 5 et 6.

Si le design de l’appareil reste classique, son prix pourrait se montrer très agressif au vu de la fiche technique prévue : entre 550 et 600 euros. Certains sites évoquent un prix de 589 euros TTC. De quoi aller bousculer la concurrence sur le segment du haut de gamme.

À lire aussi :



Les smartphones Android Nokia en visite sur Amazon

Le Nokia 3310 nouvelle génération arrive en magasin

Le Nokia 9 refait surface sur le Net, avec 6 Go de RAM