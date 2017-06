Le Nokia 9 refait surface sur le Net, avec 6 Go de RAM

Le Nokia 9 de HMD Global continue à faire parler de lui. Il est en effet réapparu sur la base de données du benchmark Geekbench.

Il apparaît que ce smartphone est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 835, comprenant 8 cœurs ARM 64 bits Kryo 280 cadencés pour moitié à 1,9 GHz et pour l’autre à 2,45 GHz. Les scores détonnent, avec 2272 points en monocœur et 7714 en multicœur. Soit plus que ceux décrochés par le Galaxy S8 de Samsung. Ce qui laisse augurer un sérieux travail d’optimisation logicielle. Mais aussi la présence d’une surcouche très peu gourmande en ressources processeur. Voir l’absence de surcouche.

Autre enseignement tiré de la fiche de Geekbench, la présence de 6 Go de RAM. Une capacité mémoire importante, pour un smartphone qui vise le marché du très haut de gamme. Enfin, c’est Android 7.1 (7.1.1 pour être plus précis) qui sera aux commandes de l’élitiste Nokia N9.

Annonce officielle le 20 juin ?

À ce jour, les Nokia 3, 5 et 6 sont présentés sur le site français de Nokia. Mais aucun des trois n’est disponible.Une conférence de presse organisée à Paris le 20 juin prochain devrait être toutefois l’occasion pour HMD Global d’officialiser ces trois terminaux mobiles. Mais aussi de livrer le Nokia 9 ?

Réponse dans deux semaines. Espérons toutefois que le Nokia 9 ne restera pas trop longtemps avec la mention « soyez informé dès que nos nouveaux téléphones seront disponibles » sur le site de Nokia.

À lire aussi :

Le Nokia 9 promet d’être plus rapide que le Galaxy S8

Le Nokia 3310 nouvelle génération arrive en magasin

MWC 2017 : HMD Global présente les Nokia 3, 5 et 6

Crédit photo : © Christophe Lagane – Silicon.fr