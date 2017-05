Le Nokia 9 promet d’être plus rapide que le Galaxy S8

HMD Global pourrait bien créer la surprise avec son smartphone Android de haut de gamme, le Nokia 9. À contre-courant du minimaliste Nokia 3310 (qui est maintenant accessible à la vente en France), le Nokia 9 promet de casser la baraque.

Mais aussi les scores à divers benchmarks. Sur Geekbench, il se montre ainsi à son avantage : 2255 points en monocœur, 7770 points en multicœur. Soit bien plus que la concurrence, Galaxy S8 inclus. Et pourtant c’est un ‘simple’ Qualcomm Snapdragon 835 qui est aux commandes. Le secret de HMD Global résiderait dans une version épurée et optimisée d’Android 7.1, qui boosterait la vitesse de fonctionnement du smartphone.

Une machine du meilleur niveau

Le Nokia 9 sera donc équipé d’un Snapdragon 835, comprenant 8 cœurs ARM 64 bits Kryo 280 pouvant grimper à 2,45 GHz. Mais aussi de 4 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage. L’écran serait pour sa part un modèle 5,3 pouces d’une résolution de 2560 x 1440 points. Les photos en fuite sur la Toile semblent confirmer la présence d’un double capteur photo arrière. USB Type-C et recharge rapide seront au rendez-vous.

Du très haut de gamme donc, même si – encore une fois – la compacité ne devrait pas être de la partie. Le Nokia 9 pourrait être présenté officiellement au tout début de l’été.

À lire aussi :



Le Nokia 3310 nouvelle génération arrive en magasin

MWC 2017 : le Nokia 3310 joue la carte rétrogeek

MWC 2017 : HMD Global présente les Nokia 3, 5 et 6