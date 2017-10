Nokia et Amazon convergent vers le Cloud public

La convergence de l’IT et des télécoms monte d’un cran. En témoigne le partenariat stratégique entre Amazon Web Services (AWS) et Nokia.

Les deux firmes vont collaborer afin d’accélérer la transition vers le Cloud public des opérateurs télécoms comme des entreprises.

Mettre son système d’information ou quelques applications dans le Cloud nécessite de bénéficier d’une connectivité optimisée avec une latence la plus faible possible, la virtualisation des réseaux pour automatiser le routage des services, sans oublier l’exploitation des objets connectés, accélérateur de la transformation numérique des entreprises.

Autant de domaines sur lesquels Nokia et AWS vont travailler de concert pour répondre aux exigences des utilisateurs propres à franchir le pas du Cloud public.

Quatre domaines

Concrètement, le partenariat portera sur quatre domaines :

Nokia offrira une gamme de services (conseil, conception, intégration, migration et opération pour l’infrastructure et les applications) pour accompagner les opérateurs qui basculeront leur infrastructure chez AWS.

La mise en place d’une stratégie pour développer l’usage de la 5G et des technologies Edge (datacenters en périphérie de réseau), notamment à travers une architecture de référence en direction à la fois des fournisseurs de service et des entreprises.

Faire une intégration transparente du SD-WAN de Nuage Networks (la filiale SDN de Nokia) pour les clients d’AWS afin qu’ils optimisent la connectivité de leurs succursales dans un environnement hybride (Internet, MPLS) avec tableau de bord unique.

Et la commercialisation, par les deux partenaires, d’offres d’exploitation IoT à travers les solutions MEC (Multi-access Edge Computing) et la plate-forme de gestion des objets Impact de Nokia complétée de Greengrass, la plateforme d’intelligence artificielle (Machine Learning) d’Amazon.

De nouvelles opportunités de croissance

« La 4e révolution industrielle exige une intégration plus étroite entre l’univers IT et celui des infrastructures réseaux », confirme Kathrin Buvac, Directrice de la stratégie de Nokia.

Une intégration poussée par cette nouvelle collaboration avec le leader mondial du Cloud public qui va ouvrir « de nouvelles opportunités de croissance à nos principaux clients autant sur le segment des fournisseurs de services que sur celui des grandes entreprises ».

