Nokia N1 et P1, les deux stars du Mobile World Congress 2017 ?

Quels terminaux mobiles seront présentés sous la marque Nokia par HMD Global dans le cadre du Mobile World Congress 2017 de Barcelone ? Les rumeurs les plus folles vont bon train. Il semblerait que la société visera le haut de gamme pour assurer le retour en force de la marque Nokia.

Deux offres pourvues d’un surpuissant processeur Qualcomm Snapdragon 835 sont évoquées. Des machines qui disposeront de 8 cœurs ARM 64 bits Kryo 280 cadencés à 2,45 GHz, épaulés par un GPU Adreno 650 et un DSL Hexagon 682. Le tout gravé en 10 nm.

Un smartphone, une tablette

Deux produits Nokia sont évoqués : le smartphone 5,3 pouces P1, qui adopterait le S835, 6 Go de RAM et de 128 Go à 256 Go d’espace de stockage, suivant les modèles. Côté photo, un capteur principal de 22,6 mégapixels, à optique Carl Zeiss. Bien entendu, c’est Android 7.0 « Nougat » qui est attendu sur ce smartphone de haut de gamme. Puce Qualcomm oblige, il n’est toutefois pas exclu que des modèles pourvus de Windows 10 voient le jour dans le futur.

Autre produit attendu, la tablette N1, repérée sur GFXBench. Un produit grand format, qui pourrait être équipé d’un écran tactile de 18,4 pouces, pour une résolution de 2560 x 1440 points. 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage seraient présents en standard. Avec une telle taille d’écran, cette machine pourrait ressembler à un gros notebook, voire à un PC de bureau tout-en-un.

Réponse d’ici la fin du mois de février.

