Nokia réorganise son comité de direction

Nokia vient d’annoncer une nouvelle organisation de ses équipes dirigeantes qui prendra effet le 1er avril prochain. La réorganisation se traduit principalement par la séparation en deux sous unités de la division réseau mobile (Mobile Networks business). La première, Mobile Networks, se focalisera sur les produits et solution; la seconde se consacrera aux services à travers Global Services. La direction de l’Innovation et des opérations est également restructurée autour d’une direction des opérations d’une part, et des technologies et incubation d’autre part.

Concrètement, Marc Rouanne, actuel responsable de l’innovation et des opérations (CIOO) présidera l’unité Mobile Networks en charge des solutions 4G, 5G, Cloud, micro cellules, notamment. Igor Leprince conserve ses responsabilités sur l’activité service en devenant président de Global Services, y compris les services managés. Monika Maurer rejoindra l’équipe dirigeante (GLT) en charge du modèle opérationnel (fabrication et chaîne d’approvisionnement) ainsi que la transformation des activités. Marcus Weldon rejoint également le GLT en tant que directeur des laboratoires de recherche Bell Labs. Kathrin Buvac, assumera de nouvelles responsabilités en matière d’incubation de nouvelles opportunités d’affaires en plus de la stratégie. Et Barry French, chef de la direction du marketing, s’occupera également de santé, de sécurité, de sécurité et d’environnement. Tous rapporteront au PDG de Nokia Rajeev Suri. En revanche, l’actuel président de Mobile Networks Samih Elhage quitte l’entreprise.

« Ces changements sont conçus pour accélérer l’exécution de notre stratégie, a commenté Rajeev Suri. Ils renforceront notre capacité à fournir des performances financières solides, stimuler la croissance des services, répondre aux demandes changeantes des clients dans les réseaux mobiles et les objectifs de transformation en cours, et permettre une innovation stratégique à travers nos réseaux d’affaires. » A l’aube du déploiement de la 5G, Nokia renforce ainsi son comité de direction afin de répondre plus efficacement aux évolutions du marché.

