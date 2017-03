De nouveaux iPad Pro présentés le 30 mars ?

Les rumeurs repartent de plus belle concernant la sortie prochaine d’une nouvelle génération d’iPad Pro.

Il est vrai que l’iPad Pro de 12,9 pouces n’est pas en stock actuellement. Une disponibilité pour le 4 avril était précédemment annoncée. Mais elle a depuis été ramenée à une fourchette allant du 27 mars au 3 avril. En France, certaines boutiques ne l’ont plus en stock. Le retour en rayons étant prévu pour le 5 avril.

Idem pour l’iPad Air 2, annoncé comme disponible uniquement le 30 mars aux États-Unis et le 5 avril en France. L’iPad Pro de 9,7 pouces et les iPad mini d’Apple restent pour leur part affichés en stock.

Faut-il s’attendre à l’annonce de nouveaux iPad Pro, voire d’un nouvel iPad Air, d’ici la fin du mois ? Oui, si l’on en croit la société Fiksu.

De nouveaux iPad Pro détectés

Spécialisé dans le marketing mobile, Fiksu propose des solutions de tracking intégrées à de nombreuses applications. Et elles semblent avoir détecté de nouvelles tablettes Apple en fonctionnement dans la région de San Francisco. Dans la baie et près de Cupertino, où se trouve le siège de la firme à la pomme.

Alors que les iPad Pro actuels ont comme numéro de code interne 6,3, 6,4, 6,7 et 6,8, les machines référencées par Fiksu affichent, elles, les numéros de code 7,1, 7,2, 7,3 et 7,4. Ces tablettes auraient pour la première fois été repérées en septembre dernier. Reste maintenant à savoir si et quand Apple se décidera à les officialiser.

