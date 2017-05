De nouveaux MacBook annoncés juste avant l’été ?

La conférence développeurs d’Apple se tiendra du 5 au 9 juin prochain à San José. Soit dans moins de trois semaines. La firme de Cupertino devrait profiter de l’occasion pour rafraîchir ses gammes d’ordinateurs portables.

De nouvelles versions des MacBook Pro seraient tout d’abord proposées. Avec comme principale nouveauté l’adoption de puces Intel Core « Kaby Lake ». Et peut-être la possibilité de grimper enfin à 32 Go de RAM ? Réponse début juin.

Apple devrait également proposer un processeur plus rapide sur son MacBook 12 pouces. Ce qui ne sera pas un mal, sachant que ce dernier est équipé de puces Core m proposant des fréquences de base de 1,1 GHz, 1,2 GHz et 1,3 GHz (2,2 GHz, 2,7 GHz et 3,1 GHz en mode turbo).

Update pour le best-seller MacBook Air

Enfin, la firme pourrait booster la fréquence de fonctionnement du processeur équipant son MacBook Air 13 pouces. Un ordinateur stratégique dans la gamme Apple, car c’est celui qui est aujourd’hui le plus accessible – et le mieux vendu – avec un prix de base de 1099 euros TTC (Core i5 bicœur à 1,6 GHz, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage Flash PCI Express).

Aucune nouvelle par contre concernant les machines desktops. Ni les Mac mini, ni les iMac ne sont évoqués. Et encore moins les Mac Pro. La firme a toutefois confirmé travailler sur ce point, avec la sortie prochaine de Mac Pro plus abordables et plus évolutifs.

