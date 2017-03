Nvidia dynamise son offre embarquée ARM Jetson TX pour l’IA

Nvidia présente sa carte processeur Jetson TX2. Une offre fort logiquement deux fois plus rapide que la Jetson TX1 précédente. Au menu, deux cœurs ARM 64 bits Denver 2, signés Nvidia, assistés par quatre ARM 64 bits Cortex-A57. Du très lourd donc en termes de performances brutes.

8 Go de LPDDR4 sont présents, avec une bande passante de 58,3 Go/s. Côté stockage, la TX2 est équipée de 32 Go d’eMMC. La connectique réseau comprend un port Ethernet Gigabit, un module sans fil WiFi 802.11ac et du Bluetooth.

La partie graphique est soignée, avec un GPU 256 cœurs de la famille Pascal. Le support d’un maximum de 6 caméras à haute vitesse permettra de s’adapter à des usages poussés, comme la robotique ou le pilotage de véhicules. Autre avancée, la possibilité d’encoder et de décoder des flux vidéos en 4K et à 60 images par seconde.

7,5 watts et 599 dollars

Le tout prend la forme d’un module de 5 x 8,7 cm, pour une consommation de moins de 7,5 W. Nous trouvons comme OS la solution Linux for Tegra. Un SDK pour l’intelligence artificielle est proposé, JetPack 3.0. Le support de Cuda est bien entendu de la partie.

« Jetson TX2 offre de grandes opportunités en matière d’intelligence artificielle, donnant ainsi vie à un nouveau type de machines intelligentes », explique Deepu Talla, vice-président et directeur général Tegra chez NVIDIA. « Ces dispositifs nous donneront accès à des analyses vidéo plus pointues qui rendront nos villes plus intelligentes et plus sûres ; de nouveaux robots qui faciliteront les processus de fabrication et une nouvelle forme de collaboration qui rendra le travail effectué à distance plus efficace. »

Le kit Jetson TX2 est annoncé pour le 14 mars, au prix de 599 dollars. 399 dollars pour le module processeur seul (par 1000). Dans le même temps, le tarif de l’offre Jetson TX1 est abaissé à 499 dollars.

À lire aussi :

4K HDR, domotique et IA pour la Shield TV de Nvidia

Nvidia Xavier, le chauffeur des voitures autonomes

Un Tegra de Nvidia au cœur de la Nintendo Switch