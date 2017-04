Un écran Oled True Tone en standard sur les prochains iPhone ?

L’iPhone 8, prévu pour cette année, signera les dix ans du smartphone mythique d’Apple. La firme de Cupertino pourrait profiter de l’occasion pour inaugurer un nouveau design, avec écran bord à bord et absence de bouton physique. Des rumeurs qui se basent pour l’essentiel sur les changements constatés sur les smartphones haut de gamme concurrents, comme les Galaxy S8 et S8+ de Samsung.

MacRumors s’appuie sur des indiscrétions de Barclays, qui indique que les trois prochains smartphones d’Apple, les iPhone 7s, 7s Plus et 8, seront équipés d’un écran OLED « True Tone ». Cette technologie, déjà présente sur l’iPad Pro 9,7 pouces, permet d’adapter la colorimétrie de l’écran à la lumière ambiante. De quoi aller bien plus loin que l’actuel mode Night Shift (présent dans iOS et macOS), qui réduit les tons bleus à la nuit tombée.

iPad Pro 12,9 pouces True Tone

MacRumors explique que l’adoption de cette technologie ne nécessite que l’inclusion d’un unique capteur de lumière. Ce dernier n’augmenterait le prix de production de l’iPhone que de 60 cents à 1 dollar. Bref, aucune raison de s’en priver.

La seconde génération d’iPad Pro 12,9 pouces devrait également proposer un écran aux couleurs étendues, avec mode True Tone. Et s’aligner ainsi avec les spécifications de l’iPad Pro 9,7 pouces.

