Oracle passe en mode startup : Cloud, Big Data, mobilité, IoT, AR/VR, IA

Oracle est en train de former une business unit au mode de fonctionnement de type startup, dévoile Bloomberg. Avec comme objectif de travailler sur de nouvelles technologies, lesquelles pourraient inclure l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle.

Plus d’une cinquantaine de postes seraient ouverts en vue de pourvoir en personnel deux sites. Lesquel seront situés aux États-Unis, à Reston et Denver. « La mission de l’organisation et de ces deux centres est de construire et d’élaborer des solutions de pointe pour nos clients autour du Cloud Computing, du Big Data analytique, de la mobilité, de l’Internet des Objets et de la cybersécurité », précise Oracle. Qui évoque également d’autres domaines d’activité comme l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Une transformation devenue nécessaire

Cette annonce est intéressante. Si le Cloud, le Big Data, la mobilité, la sécurité et l’IoT sont des thèmes stratégiques pour Oracle, il est intrigant de voir la firme aborder des secteurs loin de ses activités actuelles, comme la réalité virtuelle.

La bonne nouvelle est qu’Oracle estime que cette nouvelle business unit devrait permettre une transformation en profondeur de l’entreprise. Et il était temps. De fait, Microsoft s’est transformé de façon rapide ces dernières années. Tout comme IBM, parti à l’attaque de nouveaux secteurs stratégiques. Ou même HPE, qui vient de terminer sa réorganisation autour du couple infrastructure plus services.

