Orange Business Services s’empare de Business & Decision : l’enjeu de la data

Orange Business Services confirme une prise de participation majoritaire dans Business & Decision (conseil et intégration IT). En vue d’un contrôle intégral.

Initié au printemps, le rapprochement capitalistique entre Orange Business Services et Business & Décision a passé un cap décisif.

Parallèlement à la publication de ses résultats trimestriels, le groupe Orange a annoncé l’acquisition de 63,98% du capital de l’entreprise de services du numérique (ESN).

Dans les détails, la jonction a été réalisée entre Network Related Services, filiale de l’opérateur historique, et les actionnaires majoritaires de Business & Decision (famille Bensabat). Et ce sur la base d’un prix maximum de 7,93 euros par action.

Ultérieurement, dans une deuxième phase, Orange compte déposer une offre publique d’achat simplifiée portant sur la totalité des actions Business & Decision (également au prix de 7,93 euros par action).

La société de conseil et d’intégration IT serait ainsi valorisée 62,5 millions d’euros. La finalisation du rachat intégral devrait survenir début 2018.

(Big) data adapté dans le Cloud, l’IoT et la cybersécurité

Positionné comme « spécialiste de la data » présent dans 12 pays, Business & Decision dispose d’un effectif de 2500 collaborateurs. La société a réalisé 227,6 millions d’euros de chiffre d’affaires 2016.

L’acquisition de Business & Decision doit donc renforcer « significativement, en France et à l’international, les activités d’Orange Business Services dans la gouvernance et l’analyse des données », déclare Thierry Bonhomme, Directeur général adjoint du groupe Orange en charge d’OBS.

Du côté de Business & Décision, le top management a été secoué avec le départ soudain du P-DG Christophe Dumoulin remplacé par Jean-Louis Didier à la mi-septembre. Alors que le processus de rapprochement avec OBS avait déjà été enclenché.

Le nouveau dirigeant Jean-Louis Didier déclare : « Les équipes et les clients de Business & Decision bénéficieront des compétences d’intégrateur de solutions et systèmes d’Orange Business Services » dans des domaines porteurs comme l’Internet des Objets (IoT), le Cloud, la cybersécurité et le développement applicatif.

Business & Decision compte également sur son nouvel actionnaire de référence pour s’appuyer sur « l’envergure internationale du réseau commercial [d’OBS] » afin d’accompagner ses entreprises clientes à l’international.

crédit photo © Orange