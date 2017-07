OS alternatifs : MenuetOS, pour la performance

Cette semaine, nous vous avons présenté plusieurs OS alternatifs, qui pourraient vous rendre service dans des secteurs précis :

Notre dernier article a pour candidat MenuetOS. Un système d’exploitation que nous ne mettons pas ici en valeur pour ses performances (bien réelles au demeurant), mais pour la performance d’avoir été mené à son terme. MenuetOS est en effet totalement écrit en assembleur x86, avec deux versions, 32 bits et 64 bits.

Ce qui ne l’empêche pas de proposer un environnement graphique complet et des applications avancées, dont un navigateur web (minimaliste) et un lecteur multimédia. Activement développé, l’OS est capable d’adresser 32 Go de RAM et de piloter des PC à 32 cœurs. S’il peut tenir sur une simple disquette, il saura donc aussi profiter de machines bien plus puissantes. Divers développeurs proposent des applications complémentaires, dont de quoi coder en C ou en Basic.

KolibriOS, l’alternative

Le problème de MenuetOS est double : la version 32 bits n’est plus activement développée et la version 64 bits n’est plus Open Source. Un fork de cette solution a donc été créé, KolibriOS.

Attention, car les programmes de l’un ne fonctionneront pas sous l’autre. S’il n’est pas techniquement aussi impressionnant que Menuet64, KolibriOS propose quelques avancées intéressantes sur le terrain des applicatifs.

