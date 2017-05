Une nouvelle version d’OS/2 arrive dans les bacs

Notre dernier article concernant OS/2, l’ex-système d’exploitation desktop d’IBM, date d’il y a pratiquement un an (voir « OS/2 toujours supporté : une nouvelle version en approche »). Nous y apprenions qu’Arca Noae s’apprêtait à proposer une version modernisée d’OS/2 Warp 4.52.

Après bien des retards, ArcaOS 5.0 est enfin livré en mouture définitive. Au menu, le support de machines modernes, et la possibilité de fonctionner en tant qu’hôte de VirtualBox, VMware ou VirtualPC. Les systèmes de fichiers JFS, HPFS, FAT16 et FAT32 sont supportés. Tout comme les partages Samba 4 (partages de fichiers comme d’imprimantes). Un jeu d’applications de base (dont Firefox et Java) est proposé par défaut.

Reste un écueil de taille : le prix. 229 dollars en version commerciale. L’éditeur propose toutefois une version ‘personnelle’ (réservée à un usage non commercial), accessible pour 129 dollars ; 99 dollars pendant les 90 prochains jours. ArcaOS 5.0 est accessible directement sur le site de l’éditeur, mais aussi chez l’Allemand Bitwise Works, qui propose la version de base en promotion à 90 euros HT.

L’Open Source à la rescousse

Longtemps utilisé dans le milieu financier, OS/2 est aujourd’hui totalement abandonné par son éditeur, IBM. La firme n’a toutefois ni trouvé bon d’en abaisser le prix, ni même d’en livrer le code source à un éventuel repreneur. Arca Noae doit donc – comme ses prédécesseurs – se borner à patcher un antique OS/2 redistribué en OEM.

La situation devient difficile à tenir, avec un OS n’acceptant que difficilement de fonctionner sur du matériel moderne. La communauté OS/2 en appelle aujourd’hui à la mise en place de projets Open Source afin de remplacer les composants vieillissants d’OS/2.

À lire aussi :

Une cure de jouvence pour OS/2

OS/2 souffle sa 25e bougie, la dernière ?

OS/2 : eComStation 2.0, dans les starting-blocks