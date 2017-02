OVH aux Etats-Unis : un second datacenter dans l’Oregon

OVH a trouvé le site où il allait bâtir son second datacenter aux Etats-Unis. Comme nous l’annoncions dans nos colonnes fin janvier, c’est bien dans l’Oregon que l’hébergeur de Roubaix va poser ses valises, plus précisément dans la ville de Hillsboro, non loin de Portland. Ce centre affichera une capacité de 80 000 serveurs sur environ 10 500 mètres carrés. Soit une capacité similaire au centre qu’OVH est en train de faire sortir de terre en Virginie (côte Est des Etats-Unis), dans la ville de Vint Hill. L’implantation de Hillsboro, où OVH vient de faire l’acquisition d’un bâtiment, sera le troisième datacenter de l’hébergeur en Amérique du Nord, la société faisant déjà tourner un centre au Québec, à Beauharnois.

Dans nos colonnes, Octave Klaba confirmait récemment que le datacenter de Virginie devrait être opérationnel dès le printemps. Le fondateur et directeur technique de l’hébergeur a posté sur Twitter quelques photos des travaux en cours (ci-contre par exemple).

OVH contourne le Patriot Act

Outre Atlantique, la société française a déjà recruté son CEO (directeur général) et son CFO (directeur financier). « Sur place, nous voulons développer le marché local mais aussi proposer des services locaux, qui seront soumis au Patriot Act », précise Octave Klaba. Dans son futur réseau mondial de datacenters, OVH va donc dédier des machines aux clients américains en contrat avec son entité locale. « A l’inverse, les multinationales qui signent un contrat avec OVH Europe ne seront pas hébergées sur les datacenters aux Etats-Unis afin d’échapper au Patriot Act », précise le dirigeant. Pour contourner le caractère extensif de cette législation, OVH Etats-Unis et sa maison mère en Europe seront liées par un simple contrat commercial.

En parallèle de cette expansion outre-Atlantique, les travaux ont débuté en Allemagne, où OVH a fait l’acquisition d’une ancienne imprimerie à Limburg (près de Francfort, en photo ci-contre), et en Grande-Bretagne, en banlieue de Londres. La construction de ces deux datacenters de 4 000 mètres carrés chacun, qui doivent être mis en service eux-aussi au printemps prochain, s’inscrit dans la feuille de route du Roubaisien, visant à ouvrir 10 centres de données dans le monde sur 5 ans. Porté par la levée de fonds de 250 millions d’euros sécurisée au début de l’année, l’hébergeur prévoit d’être présent dans 11 pays, contre 2 aujourd’hui (France et Canada). Prochaine étape selon Octave Klaba : l’ouverture d’un datacenter en Espagne, un pays où le dirigeant dit avoir déjà identifié des cibles pour une future implantation.

