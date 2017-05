OVH publie le code source de son chatbot client

La tendance est très présente aux Etats-Unis et commence à poindre sur le vieux continent, notamment en France. Les agents conversationnels ou chatbot, mêlant messagerie instantanée et intelligence artificielle, s’invitent de plus en plus dans la relation client et la communication au sein des entreprises. Récemment, AWS a présenté à l’occasion de sa conférence utilisateur la solution LEX, le framework IA derrière Alexa, pour créer en mode Cloud des chatbots.

Dans ce mouvement, OVH vient d’apporter sa pierre à l’édifice en publiant le code source de son chatbot sur GitHub. Pas de nom de code particulier pour ce projet, mais la fiche signalétique explique que « le but principal de cet outil est d’aider les clients OVH à obtenir des réponses plus rapides quand vous rencontrez des problèmes avec les services. Par exemple dans le cadre d’un hébergement web, vous vous demandez pourquoi votre site est planté et ce chatbot permettra de répondre à votre question ».

Pour les développeurs intéressés, le code est disponible sur Node.js sous forme de conteneur Docker. Côté API, OVH a décidé d’ouvrir son chatbot à 2 plateformes de messagerie instantanée: Facebook Messenger et Slack. Ces API permettent d’assurer l’authentification, la confirmation de la délivrance des messages et des retours. Dans ce dépôt de code, OVH donne quelques éléments sur la roadmap du chatbot autour de la traduction, la surveillance, les alertes, etc. L’hébergeur roubaisien reste maintenant à l’écoute de la communauté et de ses retours sur son programme.

